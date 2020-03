Tre dirigenti, una scrivania e il Milan.Serve chiarezza, in un momento storico confusionario, per non perdere altro tempo. I ruoli e le responsabilità potrebbero subire delle variazioni considerando che proprio l'amministratore delegato ha preso sempre più potere nelle ultime settimane.- Non c'è ancora una data precisa, ma presto verrà fissata. Probabilmente già nel fine settimana o al massimo all'inizio della prossimaPoi verranno fatti i bilanci complessivi: la società non ha gradito il fallimento del progetto Giampaolo e la resa di qualche nuovo arrivo.Ma la prima necessità è quella di fare quadrato e implica un chiarimento tra le parti. Perché non è passata inosservata l'assenza di Paolo Maldini e Frederic Massara nella partita tra Milan e Genoa (ufficiosamente per problemi di salute).. Paolo Maldini sta riflettendo attentamente se andare avanti nonostante l'addio di Boban, da lui scelto e convinto al ritorno, e un possibile ruolo meno operativo rispetto a quello attuale.