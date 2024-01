La logica del turnover, in un periodo della stagione delicato per via dell’emergenza infortuni, prevale su ogni altra riflessione. Pioli ne farà un uso massiccio nella gara di stasera in coppa Italia contro il Cagliari: dentro Simic al posto di Kjaer. Per il difensore nato in Germania ma di nazionalità serba si avvicina l’esordio a San Siro dal primo minuto. I tifosi rossoneri lo adorano già dopo il gol contro il Monza in campionato, Jan-Carlo mantiene i piedi per terra e continua a lavorare sodo in allenamento. Con quella personalità straripante che ha conquistato Pioli e i compagni di squadra.



OPERAZIONE RINNOVO- Non è un caso che Leão abbia parlato di lui a Sky come di un ragazzo che ascolta molto e ha voglia di lavorare. Simic era arrivato in punta di piedi due anni fa dallo Stoccarda per 200mila ed è sicuramente il giocatore che ha mostrato i più evidenti miglioramenti, tecnici e tattici, della Primavera. Il recente exploit in Prima squadra ha messo in vetrina il classe 2005

con diverse società tedesche e inglesi interessante per il futuro. Il Milan non è d’accordo e ha intenzione di iniziare presto a parlare con gli agenti del difensore serbo per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2025. Prima però l’esordio in coppa Italia, un’occasione importante anche se non decisiva prendersi un ruolo da protagonista a sorpresa nella seconda parte di stagione.