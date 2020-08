Gigio Donnarumma vuole restare al Milan, pronto a blindare il portiere con un nuovo contratto. Il suo agente Mino Raiola è disposto a trattare sull'ingaggio (la formula dovrebbe essere quella adottata anche con Ibra, ovvero con l'utilizzo di bonus che potrebbero portare al superamento dello stipendio attuale). Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, vuole inserire nel nuovo accordo una clausola rescissoria più bassa rispetto a quanto vorrebbe il club rossonero. Da quanto filtra, comunque, il faldone Donnarumma non è il primo in ordine di tempo sul tavolo di Gazidis: il più urgente è senza ombra di dubbio Ibrahimovic. Gigio arriverà dopo ed è possibile che si attenda fino a quando il mercato non sarà finito (chiude il 5 ottobre): Raiola magari confida che possa spuntare un offerente di livello, e allo stesso tempo il trascorrere dei mesi inciderebbe fatalmente sull'entità della clausola.