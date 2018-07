Un solo anno e l'avventura dialsi avvia già ai suoi titoli di coda: non è scoppiata la scintilla tra l'attaccante croato e i rossoneri, una stagione deludente conclusa dall'esclusione dal Mondiale per scelta tecnica. L'agente Ramadani è al lavoro per trovare una soluzione altrove e, dopo i tanti interessamenti giunti da Bundesliga e Russia ma 'snobbati' dal giocatore, il richiamo giusto può arrivare dalla Spagna:, che ora è pronto a spingere.- I Colchoneros vogliono Kalinic e hanno già messo sul piatto, secondo Tuttosport, una prima proposta:permettendo così di finanziare l'affare Zaza. La cifra però non è ancora quella giusta: come appreso da Calciomercato.com infatti, il Milan conta di guadagnare qualcosa in più dalla cessione di Kalinic , ma le distanze non sono eccessive e la trattativa prosegue.