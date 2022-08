, nello specifico un centrocampista "esplosivo ed intelligente" e un difensore in più che insieme a Kjaer si alterni coi titolarissimi Tomori e Kalulu, dando il via libera a Gabbia per accasarsi in un club che gli offra maggiore continuità di impiego (la Samp è sempre vigile). Chiuso l'affare De Ketelaere,si sono presi qualche giorno per studiare la strategia per i prossimio movimenti in entrata, con l'imperativo di chiudere solo a condizioni realmente favorevoli. E- Il centrocampista classe 2001 del Midtjylland è un nome presente sui taccuini degli uomini-mercato rossoneri da diverso tempo e viene preferito al momento al camerunese del Bordeaux André Onana. Giovane - è un classe 2001 - ma già con una buona esperienza maturata nel campionato danese e anche a livello di competizioni europee,attuale e che consentirebbero di colmare il vuoto lasciato da una pedina molto preziosa per Pioli come Kessie. Sotto contratto fino a giugno 2026, il giocatore nigeriano, ma Maldini e Massara sono al lavoro per provare ad abbassarla.prima di prendere in considerazione eventuali piste alternative. Insieme al già citato Onana, il club campione d'Italia ha effettuato nei giorni passati pure un sondaggio per il norvegese dello Sheffield United, oltre a tenere sotto osservazione i due veronesi, le cui valutazioni di partenza sono però considerati ad oggi alte dalla dirigenza milanista. Due settimane alla fine del mercato, Maldini e Massara sono pronti a stringere i tempi.