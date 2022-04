Qualche nota lieta, tante negative. Il Milan Primavera è ripiombato nei problemi di inizio stagione e, dopo una lunga serie di risultati negativi con 9 sconfitte nelle ultime 12 gare di campionato, è ripiombato a soli 2 punti dalla zona playout per non retrocedere.



Un risultato sportivo che la società non vuole prendere in considerazione e che porterà nelle prossime ora all'esonero dell'allenatore Federico Giunti, un cambio della guida tecnica con l'obiettivo di provare a dare una svolta.