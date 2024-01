Milan, primi tempi da scudetto e riprese da retrocessione: tutte le rimonte subite

Alessandro Di Gioia

Questione di testa, questione di nervi, questione di fisico, questione di fragilità: il Milan di Stefano Pioli, in questa stagione, ha più volte vissuto lo stesso canovaccio, proprio quando le cose sembravano mettersi per il meglio nel corso della partita. Il copione è sempre il medesimo: primo tempo di dominio, vantaggio o doppio vantaggio, riposo tra le due frazioni di gioco, crollo nella ripresa, pareggio o ko e punti buttati al vento. Ma anche trofei, come capitato mercoledì a San Siro in Coppa Italia contro l'Atalanta: gol di Rafa Leao, immediato pareggio di Koopmeiners in un'azione difensiva da 6 uomini contro 3 e ripresa mediocre, nella quale la doppietta dell'olandese condanna i rossoneri all'eliminazione. Ma non è la prima volta, in questa stagione.



QUANTI PUNTI BUTTATI! - Primi tempi con media di punti da scudetto, riprese da retrocessione: già diverse le rimonte subite dal Milan, che oltre alla Coppa Italia sono costate in Serie A la bellezza di 6 punti. Considerando che l'Inter ne ha 9 di vantaggio, senza questi crolli mentali, che caratterizzano i giovani ma soprattutto i più esperti della rosa, il Diavolo sarebbe sempre terzo, ma a -3 dai nerazzurri e a -1 dalla Juve, in piena lotta scudetto.



Nella gallery tutte le rimonte subite dal Milan finora.