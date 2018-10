Questo pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso successivi alla vittoria in campionato contro il Chievo, c'è stata la ripresa degli allenamenti - a ranghi ridotti visti i diversi dei rossoneri impegnati in Nazionale - a Milanello.



Tutti in campo alle 16.30 per iniziare la fase dedicata all'attivazione muscolare: esercizi a terra di potenziamento e stretching, poi corsa, scatti e balzi utilizzando delle sagome e degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, il gruppo si è dedicato alla fase tecnica con un'esercitazione sui passaggi a controllo orientato; a seguire possesso palla con alcune partitelle a tema. La squadra ha concluso il lavoro odierno in palestra.