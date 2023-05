Il Milan cerca un centrocampista sul mercato. Oltre a trattare il giapponese Kamada, i rossoneri hanno già raccolto un primo sì da Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, che chiede 25 milioni di euro per il 27enne inglese in scadenza di contratto a giugno 2024 con opzione del club per un altro anno.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane il Milan ha considerato diverse altre opzioni. Una che viene dal passato: Carney Chukwuemeka, già trattato in estate, che si può prendere in prestito sempre dal Chelsea. Una affascinante: Exequiel Palacios del Leverkusen, campione del mondo con l'Argentina.