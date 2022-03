Alessandro Florenzi ha sfoderato una prestazione impeccabile nel derby contro un avversario difficile come lo era Ivan Perisic. L’esterno difensivo romano ha confermato le buone sensazioni dell’ultimo periodo. Il Milan prenderà una decisione definitiva sul riscatto dalla Roma solo a ridosso della fine del campionato. La dirigenza rossonera è molto contenta sia del rendimento che del ruolo all’interno dello spogliatoio. La sua esperienza conta tantissimo per la squadra. Due punti a sfavore dell’ex Psg sono una carta d’identità non più verde e una minore brillantezza in fase offensiva.