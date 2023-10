Ilcade per la seconda volta in questa stagione, dopo l'Inter la Juve e ripartono le analisi su cosa non abbia funzionato. L'errore die la conseguente espulsione del difensore tedesco hanno inevitabilmente indirizzato la gara di San Siro, ma è emersa ancora una volta una delle criticità più evidenti dei primi mesi di questo 23/24: le difficoltà in fase realizzativa. Una spiegazione di questa problematica arriva dal diverso atteggiamento dei centrocampisti dopo il ko nel derby, ma i numeri riportano a galla un'annosa questione:non ha sfigurato contro i bianconeri e solo un grande intervento di Szczesny gli ha negato il gol su una girata mancina. Un guizzo che ha allungato ulteriormente il digiuno dell'esperto attaccante francese,. Il Milan e Pioli hanno trovato soluzioni alternative trovando reti dagli esterni Leao e Pulisic, ma il mancato apporto di gol dal 9 rossonero si è fatto sentire: terribilmente in Champions League, con quello 0 che occupa la casella dopo le gare con Newcastle e Borussia Dortmund, ma anche in campionato se si considera che(Inter 24, Roma e Napoli 20, Fiorentina a 18), con Juventus e Atalanta che incalzano (15).- Giroud si è inceppato e va gestito a fronte dei 37 anni sulla carta d'identità, il problema è che"è entrato bene, ha tenuto bene palla e la sua condizione sta migliorando" ha detto Pioli dopo la sconfitta con la Juve.e le difficoltà esibite nelle quattro presenze collezionate finora (di cui una sola da titolare, a Genova) hanno rialimentato i dubbi manifestati dall'ambiente rossonero dopo il suo ingaggio dalla Fiorentina, ritenendo che fosse stata sottovalutata nuovamente l'importanza del vice-Giroud. In quel ruolo può giocare anche, ma per ammissione dello stesso Pioli non è la prima scelta come alternativa al francese. Eppure,in questa stagione. Due gol su azione in 11 partite, due gol su azione sui 16 totali: l'apporto dei 9 è un problema per il Milan.