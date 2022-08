Nonostante l'ampia vittoria ottenuta contro il Vicenza in amichevole e il tanto atteso debutto di Charles De Ketelaere, la giornata del Milan non può ritenersi del tutto positiva. A inizio del secondo tempo infatti, Sandro Tonali è uscito autonomamente dal campo andando direttamente negli spogliatoi. Il motivo è legato a un problema muscolare che il centrocampista ha accusato ai flessori. Un infortunio da valutare nei prossimi giorni, sono previsti per Lunedì gli esami strumentali dai quali si capirà l'entità del problema e quanto eventualmente dovrà stare fermo Tonali.



PROBLEMA ANCHE PER MESSIAS - Tonali non è stato l'unico ad uscire acciaccato dalla sfida con il Vicenza. Anche Junior Messias ha lasciato il campo a inizio secondo tempo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Già assente nel match di oggi Oliver Giroud a causa di un affaticamento muscolare.