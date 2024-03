Milan, problema fisico per Bennacer: lascia il ritiro dell'Algeria

المنتخب الوطني: إسماعيل بن ناصر يغادر تربص الخضر



تلقى لاعب خط الوسط، إسماعيل بن ناصر، الضوء الأخضر لمغادرة التربص التحضيري للخضر، اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 من قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بسبب آلام طفيفة.

بعد خضوعه لفحوصات من طرف الطاقم الطبي، ولتجنب أي مخاطر، تقرر… pic.twitter.com/sVASMdPBHy — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 20, 2024

Scatta un nuovo alarme infortuni in casa, nelle prossime ore farà ritorno a Milano per nuove valutazioni e cure.La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali de Les Verts, la selezione guidata daannuncia che il centrocampista rossonero non farà parte della squadra per i prossimi due impegni, le amichevoli con Bolivia (22 marzo 2024, ore 22 italiane) e Sudafrica (26 marzo, ore 22 italiane).- Questo il comunicato diramato dalla nazionale algerina: "Il centrocampista Ismail Bennacer ha ricevuto il via libera per lasciare il ritiro dei Verdi, oggi, mercoledì 20 marzo 2024, dal commissario tecnico Vladimir Petkovic, a causa di lievi dolori.Dopo gli accertamenti dello staff medico e per evitare ogni rischio, è stato deciso, d'intesa con il ct, di rilasciare il giocatore e di consentirgli di unirsi alla sua squadra, il Milan, per continuare le cure.Ricordiamo che il ct della Nazionale Vladimir Petkovic aveva chiamato come rinforzo il giocatore dello Charleroi Adem Zorgane, arrivato lunedì scorso al CTN del Sidi Moussa..- Un problema fisico non precisato dall'Algeria per Bennacer, che sarà rivalutato a Milano per stabilire l'entità del problema.- Impossibile stabilire ad oggi l'entità del problema e dunque i tempi di recupero per Bennacer, che resta da valutare anche in vista del primo impegno del Milan di Stefano Pioli alla ripresa, il 30 marzo contro la Fiorentina nella 30esima giornata di Serie A.- Bennacer, tornato in campo il 2 dicembre dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio, in questa stagione finora ha collezionato 15 presenze complessive, 12 in campionato e 3 in Europa League.