Milan, in estate due attaccanti dal mercato: Sesko raggiunge Zirkzee, Mendes propone Ramos

Daniele Longo

La caccia al nuovo numero 9 è partita in casa Milan. La dirigenza del club rossonero approfitterà della sosta per le Nazionali per iniziare a stabilire quella che dovrà essere la strategia da attuare nella prossima sessione di mercato estiva. L’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati perché è concreta la possibilità di dover acquistare non uno ma due centravanti considerando che Giroud é molto tentato dalla possibilità di giocare nella MLS americana a partire da luglio.



SESKO COME ZIRKZEE - Cresce il partito Sesko in casa Milan: l’attaccante sloveno piace molto al duo Moncada e D’Ottavio. La clausola rescissoria da 50 milioni di euro rende appetibile l’attaccante del Lipsia che ha raggiunto l’olandese Zirkzee in vetta alla classifica di gradimento.



GUIRASSY E DAVID - Nella lista del Milan ci sono anche Guirassy dello Stoccarda e David del Lille, piste che restano comunque alternative alle prime scelte Zirkzee e Sesko. Jorge Mendes ha intenzione di proporre al Milan il prestito di Gonçalo Ramos dal Psg, una pista da valutare nei prossimi mesi. Jovic ha ancora chances di essere confermato, mentre per il secondo attaccante da prendere in estate l’identikit sarebbe quella di un profilo giovane a costi contenuti.