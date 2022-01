Si ferma nuovamente Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è stato costretto ad abbandonare la sfida contro la Juventus al minuto 28 a causa di un problema fisico, che ha portato immediatamente al cambio per fare spazio a Giroud. L'attaccante svedese è sembrato sofferente alla gamba destra e ha comunque lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe e riprendendo il posto in panchina al fianco dei compagni.



Ibrahimovic aveva saltato l'ultima partita del 2021 per un sovraccarico al ginocchio sinistro ed era tornato a disposizione della formazione rossonera per il primo appuntamento dell'anno nuovo contro la Roma, pur subentrando dalla panchina.