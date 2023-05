Il Milan di Stefano Pioli perde i pezzi, in vista della trasferta del Picco a La Spezia, fondamentale per la corsa Champions e in programma domani pomeriggio alle 18: il tecnico rossonero, dopo aver perso fino a fine stagione Ismael Bennacer, non potrà contare nemmeno su Junior Messias e Rade Krunic, indisponibili per la trasferta ligure.



PROBLEMI FISICI - Per l'esterno brasiliano fastidio agli adduttori, per il bosniaco invece borsite al ginocchio destro. I due proveranno a recuperare per il ritorno della semifinale di Champions League, il derby contro l'Inter in programma martedì sera a San Siro.