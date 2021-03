Niente Repubblica Ceca-Spagna Under 21 per Brahim Diaz.Il centrocampista del Milan, infatti, non sarà a disposizione della Rojita per la terza e ultima gara del girone dell'Europeo di categoria. Lo riporta AS, quotidiano spagnolo, che spiega come un un problema alla caviglia ha fermato l'ex Real Madrid. Al rientro a Milanello verranno valutate le sue condizioni in vista della gara di domenica alle 12.30 contro la Sampdoria.