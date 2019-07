Arrivano importanti novità per quanto riguarda il trasferimento di Angel Correa dall'Atletico Madrid al Milan, che sembrava ormai a un passo: la trattativa ha subito una frenata per un problema economico tra le due società,, in merito ai bonus che i rossoneri dovrebbero garantire ai Colchoneros. Affare al momento in stand-by, dunque: l'Atletico, infatti, aveva la garanzia di arrivare alla quota di circa 55 milioni di euro, con 40 di parte fissa più 10 di bonus facilmente raggiungibili più altri bonus più complicati da raggiungere, mentre il Milan voleva e vuole spingersi al massimo a 40 milioni più bonus da concordare, fino ad arrivare alla quota di 50 milioni di euro.



ANDRE' SILVA COMPLICA LE COSE - Gli spagnoli chiedono un investimento importante per il calciatore argentino, investimento che ora il Milan sta valutando, anche per la mancata partenza di Andrè SIlva verso il Principato di Monaco: la differenza tra domanda e offerta sui bonus è attualmente di 8/9 milioni, quindi in questo momento di stallo la conclusione dell'affare appare più lontana che negli scorsi giorni. Problema sui bonus dunque: la trattativa si è incagliata anche perché la situazione del portoghese ha fatto - almeno per ora - complicare gli incassi e le tempistiche.