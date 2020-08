Il Milan guarda alla prossima stagione con la chiara intenzione di regalare almeno 4 rinforzi a Stefano Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno dato priorità ai rinnovi di Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu ma guardano con attenzione anche alle opportunità che presenta il mercato. Tra queste potrebbe esserci anche Jesse Lingard: secondo Tuttosport, l'esterno offensivo inglese è stato proposto dal suo agente Mino Raiola.



LA VALUTAZIONE- Con Solskjaer in panchina, Lingard non ha trovato molto spazio: nell'ultima stagione sono solo 22 le presenze con una rete all'attivo. Il classe 1992 ha un contratto in scadenza nel 2021 e una valutazione da 15 milioni di euro da parte del Manchester United. Il Milan ha registrato questa opportunità ma al momento non l'ha ancora presa in considerazione perché ha in mente altri profili per rinforzare la batteria degli esterni d'attacco. Ma i discorsi con Raiola sono in corso da giorni e non è detto che Lingard non possa tornare d'attualità più avanti.