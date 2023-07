La nuova filosofia del Milan sul mercato è piuttosto chiara: la squadra mercato rossonera si concentra su più obiettivi nello stesso periodo. Individuate le criticità della rosa per ogni ruolo esistono più alternative. In attacco si continua a lavorare su diverse piste non perdendo di vista quel Gianluca Scamacca che tanto piace alla Roma ma anche a Stefano Pioli.

IL RETROSCENA- Il Milan ha avuto diversi contatti con il West Ham negli ultimi giorni per provare a intavolare una trattativa per Scamacca. Furlani ha provato a offrire Origi agli Hammers più conguaglio ma l’idea non è diventata una trattativa perché gli Hammers non sono interessanti all’attaccante belga.



LA SITUAZIONE - Il club rossonero ha preso coscienza che oggi non ci sono le condizioni per arrivare al forte attaccante romano. Il West Ham vorrebbe confermare Scamacca in rosa, l’idea del prestito non è nemmeno contemplata come ipotesi.