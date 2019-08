. Il primo nome in lista, non è un mistero, è quello di. L'accordo con gli spagnoli, però, è ancora distante e per questoSecondo il Corriere dello Sport, l'alternativa principale all'argentino è Ante Rebic, giocatore offensivo dell'Eintracht Francoforte, che è stato proposto nelle ultime ore. Sul giocatore c'è da tempo anche, che resta alla finestra in attesa di sviluppi; il croato infatti è valutatodal club tedesco: cifra che spaventa i nerazzurri, più concentrati su altri obiettivi, ma non il Milan che è pronto ad affrontare un investimento di questo tipo.. Poi il Milan potrà pensare a Rebic, profilo. Il giocatore chiede oltre 3 milioni di ingaggio, cifre simili a quelle che i rossoneri sono disposti a investire per Correa. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com