Dopo aver ultimato l'acquisto di Ismael Bennacer dall'Empoli, il Milan concentrerà sforzi e valutazioni sulla ricerca di un nuovo difensore centrale. Sempre vive le piste che portano a Dejan Lovren e Dayot Upamecano ma il club rossonero sta sondando anche nomi alternativi.



NUOVA IDEA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nell'incontro con il CEO della Spors Total Sascha Breese di qualche giorno non si è parlato solo di Dayot Upamecano, profilo graditissimo ma molto costoso in forza al Lipsia. Al Milan è stato proposto anche Fabian Schär, difensore svizzero classe 1991 in forza al Newcastle. La sua valutazione si aggira sui 15 millioni di euro e non è considerato incedibile dal club inglese. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno preso atto di questa opportunità e l'hanno sottoposta al tecnico Marco Giampaolo, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo aggiornamento con la famosa agenzia tedesca.