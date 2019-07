Non sarà il Milan la prossima squadra di Dani Ceballos, centrocampista classe '96 del Real Madrid fresco di titolo europeo Under 21 con la maglia della Spagna. Secondo quanto riferisce As, quotidiano molto vicino alla Casa Blanca, l'Arsenal ha raggiunto un accordo di massima per l'ingaggio di Ceballos con la formula del prestito. Il calciatore cresciuto tra le fila del Betis Siviglia aveva ricevuto appunto una manifestazione di interesse da parte del Milan e del Tottenham, ma sarebbe risultato decisivo il contatto col tecnico dei Gunners Unai Emery.



La trattativa è pressoché definita, manca soltanto l'ultimo ok da parte di Zinedine Zidane, che nelle prossime ore sarà nuovamente nel ritiro di Montreal dopo aver fatto ritorno in Europa a causa della morte del fratello Farid.

FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com