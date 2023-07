Il Milan ha ripreso regolarmente gli allenamenti a Milanello tra l'entusiasmo dei tifosi. Nel frattempo, la campagna abbonamenti per la stagione che verrà sta andando avanti. In 6 giorni, infatti, sono già 4500 le registrazioni alla Waiting List per abbonarsi alla stagione 2024/25. È stato quindi superato il dato dell’anno scorso, quando le adesioni raccolte in 25 giorni furono circa 3400. Resta ancora aperta la possibilità di abbonarsi alla “Club 1899” per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle.