Dopo una stagione insufficiente alle dipendenze di Stefano Pioli, Charles De Ketelaere può già lasciare il Milan. Il trequartista arrivato dal Brugges la scorsa estate è il grande incompiuto del corso Maldini-Massara, l'investimento che non ha rispettato le aspettative. Come lui, negli ultimi anni si contano diversi acquisti che in rossonero hanno deluso, in rapporto alle grandi premesse con cui erano giunti a Milano. Da André Silva a Castillejo, da Paquetà a Conti, questo l'elenco dei flop di mercato del Milan negli ultimi anni.