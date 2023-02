Come riporta La Gazzetta dello Sport la Real Sociedad e il Benfica vogliono Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese che ha giocato nel Milan Primavera nella scorsa stagione, oggi in Olanda all’Az Alkmaar, che l'ha acquistato dal Milan per 2 milioni di euro. Il Milan, quando arriverà un’offerta all’Az, avrà il diritto di pareggiarla, ma il prezzo ora si aggira sui 15 milioni di euro.