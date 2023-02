Ante Rebic e il Milan, prove di addio. La luce dell’attaccante croato si è andata via via spegnendo in questi mesi passati più in panchina che in campo. Ecco perché un addio a fine stagione è l’ipotesi più concreta per l’ex Eintracht Francoforte. Nel nostro focus video facciamo il punto della situazione con dettagli e la possibile destinazione futura del classe 93’.