Non c’è solo il Milan su Wilfred Nunez e Augustin Alvarez, attaccanti uruguaiani di Benfica e Penarol, per i quali i rossoneri hanno incontrato l’agente ieri. Come scrive il Corriere dello Sport, i due, oltre a Inter e Fiorentina, piacciono anche al Borussia Dortmund, che in estate saluterà Haaland.