Milan, quanti gol presi in trasferta: i numeri sono da retrocessione

un' ora fa



Il Milan è secondo in classifica a -14 dall'Inter e con 6 punti di vantaggio sulla Juventus, terza, ma per gol subiti in trasferta è tra le peggiori squadre in Italia. I numeri sono impietosi, con i tre gol presi al Mapei Stadium dal Sassuolo, che non segnava più di due gol da fine novembre (4-3 in casa dell'Empoli), i rossoneri hanno subito 29 gol in 17 partite fuori casa. Il Milan è in questo momento la quarta peggior squadra del campionato di Serie A per gol subiti in trasferta; peggio dei rossoneri solo Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33). Di fatto numeri da retrocessione.