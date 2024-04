Milan, quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League? Tutte le ipotesi

Non solo l'Inter capolista e quasi matematicamente campione d’Italia. Dopo aver superato e allontanato la Juventus in classifica, anche, eliminato ai quarti di finale di Europa League per mano della Roma,, la prima con il nuovo format. La squadra rossonera, infatti, ha un buon vantaggio sul 6° posto (attualmente occupato dall’Atalanta) pari a 18 punti – i 69 rossoneri contro i 51 degli orobici che, però, devono recuperare una sfida, quella contro la Fiorentina -.

(18 punti in palio) di Serie A. I rossoneri, in sostanza, possono raggiungere l’obiettivo già durante il 34° turno di campionato.Se due o più squadre chiudono il campionato a pari punti, si considerano gli scontri diretti per determinare la qualificazione in Champions League., con una vittoria e un pareggio. Per quanto riguarda il Napoli, Calabria e compagni sono in vantaggio, così come sulla Lazio e sul Bologna: