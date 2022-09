Il Milan aveva puntato il mirino, tra i tanti, su due giocatori: uno per la difesa e l’altro per il centrocampo. Maldini e Massara avrebbero voluto portare in rossonero Morato e Enzo Fernandez che ora fanno le fortune del Benfica. I due sono stati eletti rispettivamente come miglior difensore e miglior centrocampista del campionato portoghese per il mese di agosto.