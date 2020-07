Da alcune stagioni il Milan nelle sfide con le squadre di bassa va in difficoltà. un tabù che i rossoneri si portano dietro da qualche anno e che puntualmente ogni stagione si ripresenta. Il pari con la Spal a Ferrara è solo la punta dell'iceberg di una costante negativa mantenuta sia con Giampaolo che con Pioli. Il Diavolo ha perso in questa stagione tantissimi punti, ben 12, in partite contro le cosiddette piccole, ovvero quelle che lottano per non retrocedere. Vediamo l'elenco:



Udinese-Milan 1-0

Milan-Lecce 2-2

Milan-Sampdoria 0-0

Milan-Genoa 1-2

Spal-Milan 2-2