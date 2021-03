I tempi del blitz in un bar di Ibiza da parte di Paolo Maldini per convincere Theo Hernandez a vestire la maglia del Milan sono lontani. Il terzino si è affermato in rossonero e non è un caso che la valutazione sia totalmente esplosa: dai 20 milioni pagati un anno e mezzo fa al Real Madrid, oggi il valore tocca almeno i 60 milioni di euro per il terzino.