Il Milan e Gigio Donnarumma stanno trattando il rinnovo del contratto. I contatti con Mino Raiola sono costanti e le parti stanno cercando di trovare la quadratura a tutti gli elementi del nuovo accordo economico, che porterà il portiere a guadagnare circa 8 milioni di euro all'anno. Sempre secondo Tuttosport, con lui dovrebbe rimanere il fratello Antonio, anch'esso in scadenza di contratto a giugno 2021.



Vanno definiti termini di attivazione e di validità della clausola risolutoria, che Raiola vorrebbe inserire da tempo con una cifra bassa (35 milioni di euro) che diventi esercitabile – senza limiti tra Italia ed estero – nel caso in cui il Milan non vada in Champions League. Situazioni che andranno limate, magari entro la fine del 2020 per vivere meglio il nuovo quadriennio contrattuale visto che la scadenza verrebbe fissata al 30 giugno 2024.