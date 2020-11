Mi tocca tornare ancora una volta a quelle parole di Ibra dello scorso 10 luglio, quando polemizzando con Gazidis che non voleva rinnovargli il contratto disse:. Nessuno ci credeva, eppure il Milan dopo 6 partite è li, primo da solo a punteggio quasi pieno (scrivo “quasi” perché sono sicuro che con Donnarumma contro la Roma non avrebbe pareggiato). Nessuno ci credeva come ieri a Udine, eppure, quando la gara sembrava ormai inesorabilmente avviata verso un insipido 1 a 1, è arrivato il colpo del Campione.Quel campanile in area al 99% è facile preda del portiere oppure fa scaturire una mischia dalla quale ne esce sempre un fallo a favore della difesa. Ma non con Ibra. Ibra con la sua mole e la sua personalità in area tiene lontani tutti, portiere compreso, e si crea lo spazio per disegnare in cielo un’opera d’arte di rara fattura.I due punti di Udine sono una manna dal cielo e un regalo di Santo Ibra, che arriva proprio nel giorno del 1 novembre. E pensare che la partita dello svedese fino a quel momento era stata tutt’altro che positiva. A parte il fantastico assist a Kessiè per il gol del vantaggio, Ibra aveva sbagliato un sacco di appoggi, di lanci, si era fatto spesso anticipare. Sembrava stanco e fuori partita. Un po’ come il Milan che dopo un discreto primo tempo caratterizzato da uno sterile predominio territoriale aveva lasciato l’iniziativa all’Udinese.considerata la rosa ridotta e i molteplici impegni.bello solo per mezz’ora. Per queste ragioni nemmeno i subentrati Diaz, Tonali e Rebic davano l’idea di poter sovvertire l’inerzia di un pareggio annunciato. CI voleva solo un miracolo di Ibra, che prontamente è arrivato.Piccola notazione finale sulla difesa che con il rientro di Donnarumma ha ritrovato la propria solidità smarrita contro la Roma. Gigio non ha effettuato nessun intervento miracoloso, solo un paio di uscite determinanti, ma ha infuso nei compagni di reparto quella sicurezza indispensabile. Unica sbavatura quella di Romagnoli che regala il rigore del pareggio a Pussetto diretto verso la linea di fondo e dunque da accompagnare non da contrastare.Di questo bisogna tenere conto nelle prossime settimane, quando si discuteranno questi 4 delicatissimi rinnovi contrattuali.