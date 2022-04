Ilsi prepara a un finale di stagione come non lo viveva da tempo.e che può rappresentare l’inizio di una nuova era. Quattro partite da qui al termine del campionato che saranno anche le ultime in rossonero per due giocatori: Samue Timouè. Per il primo si stanno aprendo delle soluzioni in Spagna, una situazione da monitorare già nelle prossime due settimane. Paolopotrebbe anche facilitare la sua cessione con un prezzo di saldo considerando che l’ex Villarreal ha un solo anno di contratto. Per il centrocampista francese l’area dirigenziale dovrà cercare di trovare una soluzione con il, ma l’addio è una opzione molto probabile.. Sull’attaccante croato sono arrivate delle manifestazioni d’interesse da parte di società francesi e tedesche. Ante non è propriamente il ritratto della felicità in questo momento e in caso di buona offerta potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. In sospeso anche: la retrocessione del Crotone in serie C potrebbe valere uno sconto sul diritto di riscatto fissato a 5 milioni, ma al momento sono più alte le percentuali di un addio al termine della stagione.