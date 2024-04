Milan, questo Loftus-Cheek non si vedeva da cinque anni: ora insegue Europeo e record

Quando un, per quanto offensive possano essere le sue caratteristiche, va insenza tirare i calci di rigore,. Se poiperno della mediana del Milan, arriva acon due mesi ancora da giocare, siamo di fronte ad un'annata che, continuando su questi ritmi,La zampata che ha aperto le marcature al Franchi di Firenze è stata appunto il decimo centro stagionale per l'inglese, avanzato dal tecnico Pioli a ridosso della punta in autunno., cinque anni fa. Allora la stagione si concluse, per RLC, con 10 gol e 5 assist in 40 partite. A questo punto del 2023/24, le presenze sono 35 e gli assist sono 2, quindi èdella carriera del numero 8.

"Nel ruolo attuale mi sento bene. Pioli mi dà continuamente feedback, anche attraverso i video. Il suo inglese… sta migliorando giorno dopo giorno! Lavoro con il mister e il suo staff sull’analisi del mio gioco, penso sia importante questo strumento nel calcio di oggi: guardare le partite, vedere dove e come migliorare", le parole di Loftus-Cheek qualche giorno fa a Cronache di Spogliatoio. Il ct Garethverso la rassegna in Germania. E per Loftus, altri 4 gol vorrebbero dire, il dato più alto fra i centrocampisti del Milan negli ultimi 15 anni. La differenza? 12 di quei 14 sono stati calci di rigore....