Milan, Scaroni guida il partito pro-Pioli: cosa filtra sul futuro del tecnico emiliano

Daniele Longo

6 minuti fa



"Ho sempre detto che Pioli resta. Sì, l’ho sempre detto perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli. A parte che è una persona fantastica, siamo tutti affezionati a lui e lui è affezionato a noi“. Paolo Scaroni, presidente del Milan, era stato perentorio nel pre-partita a Sky poi è arrivata la vittoria che ha portato la squadra a sei punti dalla Juve terza. Un risultato che sta aiutando il tecnico emiliano a far crescere il partito che voterà per la sua riconferma.



LA SITUAZIONE - 13 vittorie nelle ultime 18 giornate, i quarti di finale raggiunti in Europa League senza faticare più di tanto, un secondo posto sempre più solido e il sostegno di un gruppo sempre più coeso e in crescita. Stefano Pioli ha saputo rimettere in carreggiata una squadra che sembrava sempre più persa a causa dei tanti infortuni. I rapporti con Moncada, D’Ottavio e Ibrahimovic sono sempre stati ottimi dal punto di vista sia professionale che umano senza segnali di crepe. La conferma è scontata? Non ancora. Pioli sa che la dirigenza sta valutando tutto a 360 gradi. Così come è al corrente che ci sono stati dei pour parler con altri allenatori. La partita oggi è molto più aperta rispetto alla sosta di Natale quando la sua posizione era stata davvero in bilico. Conte e Motta sono due profili profondamente diversi tra loro ma che piacciono, in caso di ribaltone è probabile che si vada su uno dei due. L’ultima parola sarà di Cardinale al termine della stagione. Il numero uno di Red Bird ascolterà tutto il team dirigenziale, vuole vederci chiaro sul problema infortuni e poi prenderà una decisione come successo dieci mesi fa con Massara e Maldini. La partita è aperta con un Pioli che ora ha un mazzo pieno di carte da giocare.