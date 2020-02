Ieri lo si è rivisto in campionato. Non succedeva dallo 0-0 contro la Sampdoria: era il 6 gennaio e Ibrahimovic faceva il suo debutto a San Siro. Da quel momento, Lucas Paquetà lo si è visto solamente in Coppa Italia contro la Spal: in Serie A solo panchine e tribune. Poi ieri un altro scampolo di gara, 26 minuti contro il Verona, entrando al posto di Giacomo Bonaventura. Qualche buona cosa, qualcun'altra meno, sintomo di chi a livello di testa è da recuperare. Per un giocatore che rischia di diventare un problema per questo Milan.



NON E' ANDATO VIA - I rossoneri hanno messo il giocatore sul mercato, aspettando un'offerta dal Paris Saint-Germain che non è mai arrivata e parlando con la Juve di uno scambio con Bernardeschi non andato a buon fine. E alla fine il brasiliano, pagato 38 milioni di euro un anno fa, è rimasto a Milano. Vittima di una personalità apparsa fragile, il talentuoso 22enne (perché il talento c'è) ora è anche un'incomprensione tattica: il meglio di sé lo ha dato da mezzala, fatica a fare l'esterno in 4-4-2, così come a fare il centrocampista centrale. Spazio sembra non esserci per chi, al momento, è solo un'alternativa agli esterni.



RISCHIO SVALUTAZIONE - Un'alternativa pagata 38 milioni di euro. E che in qualche modo dovrà trovare spazio, perché in questo momento storico il Milan non può permettersi di svalutare un patrimonio come l'ex Flamengo. Toccherà da una parte a Pioli trovargli la collocazione giusta in campo per provare a farlo rendere al meglio, dall'altra allo stesso Paquetà, che deve tornare a essere quel giovane che un anno fa sembrava essere nato per il calcio europeo: concentrato, pronto al sacrificio e, ovviamente, di qualità. Tornare indietro per guardare avanti. E non perdersi un futuro che sembrava da predestinato.



@AngeTaglieri88