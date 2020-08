Iniziato oggi il raduno del Milan, giocatori staff di Pioli e dipendenti sono arrivato questa mattina a Milanello, a partire dalle 9, per sottoporsi ai tamponi anti-Covid, i cui risultati sono attesi in serata. Non c'è Zlatan Ibrahimovic, che non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto, non ci sono i tifosi rossoneri. Ad accogliere la squadra, c'è solo uno striscione della Curva Sud: "Nessun ennesimo ribaltone, il buon auspicio per la stagione: lottiamo insieme per tornare protagonisti. Forza ragazzi, forza Milan". Domani il primo allenamento, tutte le sedute saranno sui campi interni per evitare assembramenti di tifosi fuori dal centro sportivo di Carnago.