Un viaggio dal doppio significato. Mino Raiola è atteso oggi a Milano, ma non per fare il turista. Quando si fa vedere dalle parti della Madonnina di solito c'è sotto qualcosa, anche in questo caso c'è molto di più della visita a Bonaventura. Certo, il suo assistito è giù di morale per l'operazione al ginocchio, che porterà a uno stop di 4-5 mesi, ed è giusto stargli vicino, non sono però esclusi incontri di mercato.



INCONTRO - Tra quelli in agenda potrebbe esserci quello con il Milan, con il quale il rapporto è tornato ottimo. Leonardo ha parlato più volte con Raiola nelle ultime settimane, il suo arrivo a Milano potrebbe accelerare le operazioni per Ibrahimovic. Lo svedese resta nel mirino dei rossoneri, che attendono la decisione della Uefa in merito alle sanzioni legate al Fairplay finanziario, ma ancor di più aspettano di sapere cosa voglia fare Zlatan. I Los Angeles Galaxy stanno facendo di tutto per tenerlo, l'ultima parola spetta a lui. Chissà che Raiola possa portare a Leonardo la risposta definitiva. I tifosi del Milan sognano e non vogliono essere svegliati.