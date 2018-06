La Roma e Mino Raiola, Mino Raiola e la Roma. Dal rinnovo del giovane Luca Pellegrini ai colloqui per Justin Kluivert, il direttore sportivo giallorosso Monchi e il potente procuratore si sono incrociati più volte nelle infinite vie del mercato. Il giovane terzino, classe '99, ha rinnovato il suo contratto, la giovane stella dell'Ajax, invece, non ha ancora deciso se rinnovare coi Lancieri oppure dire addio e trasferirsi nella Capitale.



TENTATIVO DONNARUMMA - Come scrive il Corriere della Sera, però, nei contatti tra le parti, Mino Raiola ha proposto un nome nuovo: Gigio Donnarumma. Già, il manager italo-olandese ha proposto il cartellino del portiere del Milan, visto che la Roma sembra destinata a vendere Alisson a una big europea (chiede almeno 70 milioni di euro, è stato pagato 8 due anni fa). I giallorossi, entro il 30 giugno, hanno la necessità di rispettare i paletti della Uefa realizzando 30 milioni fra sponsorizzazioni e plusvalenze, per questo motivo il tentativo di Raiola è andato a vuoto: sarebbe stata un'operazione costosa, visto che tra stipendio e ammortamento, i giallorossi, all'anno, avrebbero dovuto investire tra i 17 e i 20 milioni di euro.