Il Milan spinge per Ante Rebic e l'operazione potrebbe coinvolgere anche André Silva come parziale contropartita tecnica all'Eintracht Francoforte. Una conferma arriva anche dal ds dei tedeschi Fredi Bobic, che prima della sfida con il Fortuna Dusseldorf spiega a Sky Deutschland: "Posso confermare che siamo in trattativa con un club di cui non farò il nome. Per questo, il giocatore non vuole scendere in campo su sua richiesta. Avremo anche un giocatore, se tutto funzionerà alla fine non sarà un brutto affare per noi".