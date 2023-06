Tra i giocatori del Milan che sono in uscita c'è ancora Ante Rebic, ormai fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli: l'attaccante croato, come riferisce stamattina l'edizione odierna de Il Giornale, resta in uscita anche se finora ha rifiutato alcune proposte che gli sono arrivate da club turchi e arabi.