Secondo Sky, il futuro di Rebic è legato ad Andrè Silva che non ha convinto molto in Germania con l'Eintracht Francoforte. Nel caso la squadra tedesca decidesse di non riscattarlom il Milan dovrebbe spendere 25 milioni di euro poer il giocatore in una situazione che va valutata attentamente da Gazidis e da chi avrà il progetto tecnico