La curiosità era tanto dopo un pre-campionato da protagonista ma. Il classe 00’ paga la grande concorrenza nel ruolo, con Díaz e De Ketelaere molto avanti nelle gerarchie, e delle caratteristiche che non sono esaltate nel calcio di Pioli. Yacine è un ragazzo intelligente e ambizioso, sa che deve evolvere il suo gioco per ritagliarsi uno spazio e sta lavorando bene in allenamento in attesa di un’occasione.Le qualità di Adli sono note e le offerte di certo non mancavano a gennaio per un trasferimento in prestito. Dalla Sampdoria alla Cremonese, passando per diversi club francesi ma la risposta è stata sempre la stessa: no, grazie.Il direttore tecnico rossonero ha esortato il francese ad. Lo stesso Yacine si sente parte integrante del gruppo, ha legato con tutti e non vuole essere definita come una meteora di passaggio.