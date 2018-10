I tifosi del Milan non vedono l'ora di vederlo con la squadra di Rino Gattuso, ma intanto Lucas Paquetá fa sognare i fan rossoneri del Flamengo. Come riporta Opta, il classe '97 è il giocatore più giovane ad aver partecipato ad almeno 10 reti nel campionato brasiliano in corso (nove gol e un assist).