Milan, Reijnders: 'Scudetto impossibile, ma siamo secondi e in corsa per l'Europa League'

Redazione CM

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, direttamente dal ritiro della sua Nazionale, è stato intervistato da rtlnieuws.nl. Tanti i temi toccati, si parte dal rapporto con un campione del mondo come Olivier Giroud: "Con lui mi trovo molto bene. Scherziamo tra di noi abbastanza spesso. Non parlo ancora italiano, ma mi trovo bene con tutti. Sono stato accettato bene dal gruppo".



LA STAGIONE - "Non credo che la vittoria del campionato sia possibile, ma siamo comunque secondi e siamo ancora in corsa in Europa League".



NAZIONALE - "Nelle mie sei partite internazionali, ho giocato solo un tempo insieme a de Jong che ora purtroppo non è presente a causa di un infortunio. Ma penso che sappiamo cosa dobbiamo fare. Non c'è bisogno di giocare insieme molto spesso, sappiamo quali sono i nostri compiti".