Milan-Inter, UFFICIALE la data del derby. Serie A: giorni e orari dalla 31esima alla 33esima giornata

Il sito dell'Inter anticipa tutti e, prima ancora che arrivi il comunicato ufficiale della Lega di Serie A su anticipi e posticipi delle prossime giornate di Serie A, comunica le date dei prossimi impegni dei nerazzurri. La data più attesa era, ovviamente, quella del derby con il Milan, previsto per la 33esima giornata. Derby che, come da anticipazioni uscite nelle scorse ore, sarù giocato lunedì 22 aprile, alle ore 20:45.



Di seguito la nota dell'Inter: dopo la sosta dedicata agli impegni per le Nazionali il campionato entrerà nella sua fase finale: il percorso dei nerazzurri ricomincerà lunedì 1 aprile con la sfida contro l'Empoli a San Siro. Con l'ufficializzazione di date e orari fino alla 33ª giornata da parte della Lega Serie A si delinea il cammino dell'Inter fino al derby, che si giocherà in casa del Milan lunedì 22 aprile alle 20:45.



SERIE A - ANTICIPI E POSTICIPI - Una decina di minuti dopo la nota dell'Inter, arriva il comunicato della Lega di Serie A, con il calendario completo dalla 31esima alla 33esima giornata.



31ª GIORNATA

05/04/2024 Venerdì 20.45 SALERNITANA−SASSUOLO DAZN

06/04/2024 Sabato 15.00 MILAN−LECCE DAZN

06/04/2024 Sabato 18.00 ROMA−LAZIO DAZN

06/04/2024 Sabato 20.45 EMPOLI−TORINO DAZN/SKY

07/04/2024 Domenica 12.30 FROSINONE-BOLOGNA DAZN/SKY

07/04/2024 Domenica 15.00 MONZA−NAPOLI DAZN

07/04/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI−ATALANTA DAZN

07/04/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA−GENOA DAZN

07/04/2024 Domenica 20.45 JUVENTUS−FIORENTINA DAZN

08/04/2024 Lunedì 20.45 UDINESE−INTER DAZN/SKY



32ª GIORNATA

12/04/2024 Venerdì 20.45 LAZIO−SALERNITANA DAZN

13/04/2024 Sabato 15.00 LECCE−EMPOLI DAZN

13/04/2024 Sabato 18.00 TORINO−JUVENTUS DAZN

13/04/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA−MONZA DAZN/SKY

14/04/2024 Domenica 12.30 NAPOLI−FROSINONE DAZN/SKY

14/04/2024 Domenica 15.00 SASSUOLO−MILAN DAZN

14/04/2024 Domenica 18.00 UDINESE−ROMA DAZN

14/04/2024 Domenica 20.45 INTER−CAGLIARI DAZN

15/04/2024 Lunedì 18.30 FIORENTINA−GENOA DAZN

15/04/2024 Lunedì 20.45 ATALANTA−HELLAS VERONA DAZN/SKY



33ª GIORNATA

19/04/2024 Venerdì 18.30 GENOA−LAZIO DAZN

19/04/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI-JUVENTUS DAZN/SKY

20/04/2024 Sabato 18.00 EMPOLI−NAPOLI DAZN

20/04/2024 Sabato 20.45 HELLAS VERONA−UDINESE DAZN/SKY

21/04/2024 Domenica 12.30 SASSUOLO−LECCE DAZN/SKY

21/04/2024 Domenica 15.00 TORINO−FROSINONE DAZN

21/04/2024 Domenica 18.00 SALERNITANA−FIORENTI NA DAZN

21/04/2024 Domenica 20.45 MONZA−ATALANTA DAZN

22/04/2024 Lunedì 18.30 ROMA−BOLOGNA DAZN

22/04/2024 Lunedì 20.45 MILAN−INTER DAZN