Aspettando il nuovo difensore centrale il Milan lavora sulle uscite e in attesa di novità sulle situazioni di big come Piatek e Paquetà, un addio si fa sempre più vicino: quello di Pepe Reina, che nelle prossime ore può salutare i rossoneri dopo un anno e mezzo all'ombra della Madonnina.



ADDIO VICINO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, Reina è molto vicino all'Aston Villa. L'affare può definirsi in tempi brevi, c'è il benestare del giocatore e del Milan che, pur non monetizzando la cessione del portiere spagnolo, risparmierebbe circa 10 milioni di euro lordi previsti dall'ingaggio dell'ex Napoli, che ha un contratto fino al 2021. Ore calde, Reina può salutare il Milan.